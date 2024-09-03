Никита Михалков: воспитания, в его первозданном виде, больше нет

Нередко подрастающая молодёжь вызывает своим поведением возмущение и непонимание: как так можно? В чём причина шокирующих поступков, когда подростки устраивают вечеринку на кладбище или оскорбляют пожилых, да и вообще старших? Почему они нередко проявляют жестокость и бессердечие? Всё дело в воспитании.
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