Никита Михалков: воспитания, в его первозданном виде, больше нет

Нередко подрастающая молодёжь вызывает своим поведением возмущение и непонимание: как так можно? В чём причина шокирующих поступков, когда подростки устраивают вечеринку на кладбище или оскорбляют пожилых, да и вообще старших? Почему они нередко проявляют жестокость и бессердечие? Всё дело в воспитании.