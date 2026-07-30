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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Байдачный о ФИФА: «Ради денег уничтожают футбол! Я за уход Инфантино, сажать не нужно. Он трус, карточку изменил на ЧМ – так делать нельзя»

Анатолий Байдачный раскритиковал политику ФИФА в последние годы. «Ради денег ФИФА уничтожает футбол! 64 команды, 48 команд – это все уничтожение футбола.

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