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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Кайрат» в гостях у «Левски», «Спарта» примет «Лион», «Юнион» сыграет с «Буде-Глимт»

В Лиге чемпионов УЕФА стартует 3-й квалификационный раунд. Во вторник « Арарат-Армения » сыграет с «Целе», «Кайрат» – с «Левски», «Динамо» Загреб примет «Жальгирис», «Спарта» будет противостоять «Лиону», «Юнион» встретится с «Буде-Глимт».

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