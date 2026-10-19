Работодатель не вправе уволить сотрудника или лишить его премии только потому, что такое решение предложил искусственный интеллект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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