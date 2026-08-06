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SUSANIN

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В «Лукойл» пояснили, почему некоторые заправки в Удмуртии полностью закрылись

В «Лукойл» пояснили, почему некоторые заправки в Удмуртии полностью закрылись

Ижевск. Удмуртия. В «Лукойл» пояснили, почему несколько АЗС компании полностью закрылись в Удмуртии. Как рассказали «Сусанину» в ПАО «Лукойл», в настоящее время в Удмуртии осуществляется модернизация и реконструкция трёх АЗС — это около 5% от региональной сети.

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