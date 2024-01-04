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Козырев о 4:2 с «Амуром»: «Игра складывалась с переменным успехом. Хорошо, что «Северсталь» забила в концовке» 

«Северсталь» забросила решающую шайбу на 54-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ. «Нам было очень важно победить, с этой задачей мы справились.

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