За сутки в России подтверждено 20 638 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2739 2 Санкт-Петербург 1529 3 Московская область 1197 4 Свердловская область 512 5 Челябинская область 483 6 Иркутская область 463 7 Краснодарский край 442 8 Пермский край 430 9 Красноярский край 425 10 Алтайский край 414 11 Приморский край 412 12 Ростовская область 409 13 Хабаровский край 372 14 Самарская область 364 15 Новосибирская область 354 16 Ленинградская область 339 17 Омская область 323 18 Кемеровская область 318 19 Нижегородская область 284 20 Воронежская область 279 21 Тюменская область 276 22 Саратовская область 276 23 Ставропольский край 272 24 Волгоградская область 262 25 Республика Башкортостан 260 26 Тверская область 255 27 Ярославская область 231 28 Владимирская область 231 29 Архангельская область 225 30 Амурская область 222 31 Пензенская область 213 32 Тульская область 213 33 Кировская область 205 34 Республика Карелия 198 35 Тамбовская область 198 36 Брянская область 194 37 Калининградская область 182 38 Астраханская область 177 39 Ульяновская область 176 40 Республика Коми 171 41 Смоленская область 168 42 Республика Бурятия 161 43 Калужская область 161 44 Белгородская область 161 45 Томская область 157 46 Вологодская область 157 47 Ивановская область 154 48 Ханты-Мансийский автономный округ 153 49 Новгородская область 146 50 Орловская область 145 51 Курганская область 142 52 Псковская область 140 53 Оренбургская область 132 54 Сахалинская область 130 55 Забайкальский край 130 56 Рязанская область 120 57 Мурманская область 118 58 Липецкая область 108 59 Республика Крым 107 60 Республика Саха (Якутия) 100 61 Республика Дагестан 100 62 Кабардино-Балкарская Республика 91 63 Республика Хакасия 85 64 Курская область 85 65 Республика Татарстан 85 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 82 67 Республика Адыгея 79 68 Республика Ингушетия 74 69 Республика Северная Осетия-Алания 72 70 Республика Мордовия 67 71 Удмуртская Республика 66 72 Карачаево-Черкесская Республика 64 73 Республика Чувашия 62 74 Чеченская Республика 61 75 Севастополь 49 76 Республика Марий Эл 43 77 Костромская область 30 78 Республика Алтай 26 79 Камчатский край 26 80 Еврейская автономная область 24 81 Республика Калмыкия 16 82 Магаданская область 15 83 Республика Тыва 12 84 Ненецкий автономный округ 6 85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 499 982 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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