Наипростейшая заточка ножа до бритвы без навыков и супер-точилок

Для заточки кухонного ножа воспользуемся двухсторонним камнем зернистостью 1000 и 4000. Для того чтобы нож хорошо резал в первую очередь необходимо обеспечить правильный и постоянный вдоль лезвия угол заточки.
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