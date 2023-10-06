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Сделай сам - своими руками

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  • Ивановна
    Иди я сама по себе очень привлекательна спасибо за ваш постВыращивание вешен...
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Наипростейшая заточка ножа до бритвы без навыков и супер-точилок

Наипростейшая заточка ножа до бритвы без навыков и супер-точилок

Для заточки кухонного ножа воспользуемся двухсторонним камнем зернистостью 1000 и 4000. Для того чтобы нож хорошо резал в первую очередь необходимо обеспечить правильный и постоянный вдоль лезвия угол заточки.

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