Собянин: Более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Социальная инфраструктура в округе становится более доступной и комфортной В рамках проекта по реновации Юго-Восточного административного округа Москвы уже начаты строительные и проектные работы по строительству 72 новых зданий.
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