Intel, а это действительно должно интересовать потребителей? Компания рассказала о процессорах Lunar Lake, но говорила только о производительности в задачах ИИ

На прошедшем сегодня мероприятии Vision 2024 компания Intel не только представила настольные процессоры Core Ultra поколения Meteor Lake, но и раскрыла подробности о Core Ultra 200V поколения Lunar Lake, которые выйдут в конце текущего года.
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