Названа дата визита Байдена в Израиль

Названа дата официального визита президента США Джо Байдена в Израиль. Он посетит страну 18 октября, чтобы продемонстрировать солидарность с союзником США «перед лицом жестокой террористической атаки ХАМАС».
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