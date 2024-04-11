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Депутат Ивлев: Слова Пентагона по Крыму отражают агрессивную политику США

Депутат Ивлев: Слова Пентагона по Крыму отражают агрессивную политику США

Депутат Государственной Думы от Крыма Леонид Ивлев оценил слова помощника главы Пентагона Селесты Уолландер о «захвате» Украиной Крыма, заметив, что США ведут неприкрыто агрессивную политику против России.

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