Комбат 810-й бригады заявил, что ВСУ отправили под Курск лучших военных

Командир батальона с позывным Як заявил агентству РИА Новости, что основная часть подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми сталкивается 810-я бригада морской пехоты в Курской области, прошла подготовку на Западе.
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