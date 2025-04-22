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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Авербух поставит Муравьевой программу на следующий сезон

Ранее стало известно о переходе Муравьевой из академии Евгения Плющенко к тренеру Алексею Мишину.  «Алексей Николаевич обратился с предложением о постановке программы для Софьи Муравьевой на следующий сезон», – рассказал Авербух.

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