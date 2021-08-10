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В Челябинской области два вагона сошли с рельсов

В Челябинской области два вагона сошли с рельсов

Два железнодорожных вагона сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный в Челябинской области. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

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