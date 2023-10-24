"Затормозившее" дело о смерти младенца в больнице Барнаула взяли на контроль в СК РФ

Бастрыкин поручил ускорить расследование дела и проведение судебной экспертизы Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти двухмесячного мальчика в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, сообщает Информационный центр ведомства.
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