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Ландо Норрис о лучшем круге Риккардо: «Тут не на что жаловаться»

У Норриса нет претензий к Риккардо. Пилот «Макларена» на Гран-при Сингапура не смог заработать один дополнительный балл за лучший круг в гонке, потому что Даниэль Риккардо, выступавший за «РБ», в конце заезда совершил пит-стоп и перешел на шины «софт», что в итоге помогло ему перебить время Норриса.

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