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Рекордсменка мира на 400 м с барьерами Маклафлин не защитит титул на ЧМ-2023, она выступит только в гладком беге

Маклафлин – чемпионка мира-2022 на этой дистанции, а также победительница Олимпиады-2020. Ей принадлежит мировой рекорд – 50,68.

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