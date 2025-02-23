На тренировку как на праздник: названы продукты, которые прибавят сил и выносливости

Невероятно, насколько сильно наш организм зависит от кишечных бактерий. При дисбалансе микрофлоры не только нарушается процесс пищеварения, но и снижается иммунитет, появляются проблемы с кожей, повышается риск сахарного диабета и деменции.
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