Глава Адыгеи поручил обеспечить подвоз воды в поселок Новый Тахтамукайского района

Глава республики Мурат Кумпилов на совещании по вопросам функционирования объектов ЖКХ и ресурсоснабжающих предприятий в сложившихся условиях энергонагрузок дал поручения по жалобе на водоснабжение от жителей поселка Нового Тахтамукайского района.