Николай Осипов: «Хотелось бы, чтобы многие скептики брали пример с Заболотного и Писарского. Медиалига уже давно не продукт-однодневка, ничего плохого и зашкварного здесь нет»

– Как оцениваете переход Антона Заболотного в СКА? Теперь и судьба Писарского непонятна. Может, вернется после дисквалификации в профессиональный футбол? – Писарский перешел из СКА в 2Drots, в дебютном матче отличился сумасшедшей передачей пяткой , которая уже стала хайлайтом сезона.