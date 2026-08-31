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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Осипов: «Хотелось бы, чтобы многие скептики брали пример с Заболотного и Писарского. Медиалига уже давно не продукт-однодневка, ничего плохого и зашкварного здесь нет»

– Как оцениваете переход Антона Заболотного в СКА? Теперь и судьба Писарского непонятна. Может, вернется после дисквалификации в профессиональный футбол? – Писарский перешел из СКА в 2Drots, в дебютном матче отличился сумасшедшей передачей пяткой , которая уже стала хайлайтом сезона.

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