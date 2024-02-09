Путин сообщил, что Россия исчерпала все жесты доброй воли

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия исчерпала все имеющиеся у неё «жесты доброй воли». Таким мнением глава Российской Федерации поделился в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону, отвечая на вопрос о возможности освобождения журналиста из США Эвана Гершковича.