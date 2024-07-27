В последнее время СМИ буквально заполонили сообщения о «мирных планах» и готовности к переговорам с Россией всех, кому не лень.
План Сырского
Комментарии
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VG
Vasily Golov
В СВО воюют вооруженные силы РФ или добровольческие отряды при поддержке МО вооружением?Партизанить надо добровольцам,а воевать Армии РФ.
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13 час.
тимур чагалидзе
Согласен. Только не "ихних" а их...
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12 час.
Юрий Золотарев
И всё же ДОДАВИТЬ их необходимо!! Евро-бандерофашизм должен сидеть в клетке и гнить, а не гулять по просторам современной жизни!
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12 час.
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