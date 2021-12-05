ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на пятое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой код 962 = Бог не имеет предела, чтобы можно было Его представить и постичь мысленно Его природу= Бог спит в минералах, просыпается в растениях, движется в животных, а мыслит в человеке=Вам нужно твёрдо встать на свой Духовный Путь, если вы хотите поднять свои вибрации= Ваша сила постоянно растёт, и это станет особенно заметно в отношении ваших мыслей= Ваш Духовный Источник - это поток бесконечной Любви, Мудрости и Энергии Вселенной= В Жизни ничего не происходит беспричинно и у всех есть уроки, которые надо усвоить =Вопросы заставляют нас думать, а ответы открывают нам то, чего мы раньше не знали =Всё приходит тогда, когда это уместно, то есть в определённом месте и в определённое время =В тот момент, когда вы рассмеялись над чужой мечтой — ваша мечта начала смеяться над вами =Вы избавляетесь от тех Энергий, которые были частью вашего багажа, и увеличиваете свой Свет = Вы сами творите свою Жизнь с Любовью, Благодарностью и безграничной Верой в свои Силы = Глубины отчаяния даруют возможность постичь свою подлинную природу = Думайте так, как будто каждая ваша мысль огромными огненными буквами написана на небе и видна каждому =Духовно богатая Душа является самым ценным достоянием настоящего человека = И кривое деревце может доставить людям радость своей листвой и помочь своей тенью= Именно мысль способна сотворить новую Реальность и определить наш Путь = Именно страх перемен, движения, новизны и Будущего мешает нам реализовывать наш потенциал = Когда ваши мысли идут в правильном направлении - рано или поздно вы непременно придёте к Истине = Когда всё получается, ты перестаёшь хвастаться и доказывать это окружающим=Когда вы соприкасаетесь со своим разумом, вы соприкасаетесь с творящей сердцевиной= Когда Дух посетит наши грешные тела, мы проникнемся Им.