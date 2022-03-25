Франция, Греция и Турция планируют эвакуировать людей из Мариуполя

Официальные Париж, Анкара и Афины разрабатывают специальную операцию по эвакуации жителей Мариуполя.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен созвониться с президентом России, чтобы обсудить помощь в эвакуации людей из Мариуполя.