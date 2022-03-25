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Франция, Греция и Турция планируют эвакуировать людей из Мариуполя

Франция, Греция и Турция планируют эвакуировать людей из Мариуполя

Официальные Париж, Анкара и Афины разрабатывают специальную операцию по эвакуации жителей Мариуполя.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен созвониться с президентом России, чтобы обсудить помощь в эвакуации людей из Мариуполя.

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