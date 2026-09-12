В шести округах Рязанской области в субботу ждут дождя

12 сентября в Рязанской области вновь не обойдется без осадков. По данным специалистов, которые публикует ГУ МЧС по региону, в субботу дожди возможны в основном на северо-востоке области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Старожиловском ...
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым