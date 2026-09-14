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Царьград

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетехники ВСУ в Запорожье

Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетехники ВСУ в Запорожье

Министерство обороны России сообщило об успешной операции группы "Восток" в Запорожской области. Барражирующие боеприпасы "Ланцет" и ударные беспилотники уничтожили бронетранспортеры французского и американского производства, сорвав ротацию ВСУ.

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