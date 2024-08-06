Ynetnews: израильская пловчиха пропустила финал ОИ из-за ужина МОК

Израильская спортсменка Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже из-за ужина, организованного Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает Ynetnews.
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