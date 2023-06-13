Я купил смартфон с камерой 41мп за 600 рублей и оживил его. Сможет ли он стать повседневным фотоаппаратом?

Камера уже давно стала неотъемлемой частью современного смартфона. С первых дней существования Sony Ericsson производители пытались создавать «телефоны с камерой» и постепенно доводили качество изображения до уровня дорогих «цифровых камер».
Камера уже давно стала неотъемлемой частью современного смартфона. С первых дней существования Sony Ericsson производители пытались создавать «телефоны с камерой» и постепенно доводили качество изображения до уровня дорогих «цифровых камер».
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