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Я купил смартфон с камерой 41мп за 600 рублей и оживил его. Сможет ли он стать повседневным фотоаппаратом?

Я купил смартфон с камерой 41мп за 600 рублей и оживил его. Сможет ли он стать повседневным фотоаппаратом?

﻿﻿Камера уже давно стала неотъемлемой частью современного смартфона. С первых дней существования Sony Ericsson производители пытались создавать «телефоны с камерой» и постепенно доводили качество изображения до уровня дорогих «цифровых камер».

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