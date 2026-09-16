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Татар-информ

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Певица Ильсоя Бадретдинова приехала к Элвину Грею ночью для возможного дуэта

Певица Ильсоя Бадретдинова приехала к Элвину Грею ночью для возможного дуэта

Певица Ильсия Бадретдинова приехала к Элвину Грею. Посреди ночи. Певица поделилась в соцсетях фотографиями, сделанными во время ночного творческого процесса.

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