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Царьград

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Мировой рынок нефти столкнулся с угрозой катастрофического дефицита

Мировой рынок нефти столкнулся с угрозой катастрофического дефицита

Остановка саудовского нефтепровода грозит мировому рынку дефицитом в 5 миллионов баррелей нефти в сутки.

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