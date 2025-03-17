Весеннее удовольствие в ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ: блинчики создают радостное настроение

Что может быть лучше теплого весеннего денька, наполненного солнцем и радостью? Только день, приправленный вкусным угощением! Школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ в Пятигорске точно знает, как создать для детей атмосферу праздника и порадовать их маленькими радостями.
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