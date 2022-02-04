Происшествия

8 подписчиков

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма

Следственными органами  СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх