Жители Хорошёво-Мнёвников спасли коростеля, заблудившегося в центре Москвы

Поздно вечером журналисты «Коммерсанта» жители Хорошёво-Мнёвников Александр Черных и Мария Кунина вышли из офиса редакции на Пресненской набережной и направились к МЦК, как вдруг заметили, что под ногами прохожих мечется… коростель! — Люди его просто не замечали, — рассказал «СЗ» Черных.