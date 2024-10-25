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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Жители Хорошёво-Мнёвников спасли коростеля, заблудившегося в центре Москвы

Поздно вечером журналисты «Коммерсанта» жители Хорошёво-Мнёвников Александр Черных и Мария Кунина вышли из офиса редакции на Пресненской набережной и направились к МЦК, как вдруг заметили, что под ногами прохожих мечется… коростель! — Люди его просто не замечали, — рассказал «СЗ» Черных.

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