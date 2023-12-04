Автоэксперт Пономарев назвал две ошибки водителей при запуске замерзшей машины

При запуске замерзшего автомобиля водителю не следует долго прокручивать двигатель стартером, а если машину необходимо доставить для отогрева в теплое помещение, лучше воспользоваться эвакуатором, а не буксировать ее на тросе.
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