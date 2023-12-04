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Автоэксперт Пономарев назвал две ошибки водителей при запуске замерзшей машины

Автоэксперт Пономарев назвал две ошибки водителей при запуске замерзшей машины

При запуске замерзшего автомобиля водителю не следует долго прокручивать двигатель стартером, а если машину необходимо доставить для отогрева в теплое помещение, лучше воспользоваться эвакуатором, а не буксировать ее на тросе.

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