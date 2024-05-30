Во Владивостоке у женщины выросла двухкилограммовая опухоль

Во Владивостоке 64-летняя женщина обратилась за медицинской помощью с жалобой на опухоль. За два года новообразование, заполненное жидкостью, выросло до двух килограммов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал роддома № 3 города Владивостока.