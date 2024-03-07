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6 вопросов, которые выявят проблему с алкоголем

6 вопросов, которые выявят проблему с алкоголем

Даже одно «да» будет критичным. фото: Shutterstock/Fotodom.ruСпиртное — коварная штука. Никто не считает себя настоящим алкоголиком до тех пор, пока ему не укажут на это близкие или врачи.

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