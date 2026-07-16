«Одесса – цель №1»: беспрецедентные удары в портах Украины

Вооруженные силы РФ в среду, 15 июля, продолжили наносить беспрецедентные удары по военным и инфраструктурным объектам Украины, сосредоточившись на портах Одессы, главной перевалочной базе западных поставок для ВСУ.
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