Парламентская газета

749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Моров
    Согласен с вами, там другие руководят в сшаКонгрессвумен при...
  • Валерий Ворожищев
    Всё верно еврейка матвиенко поздравляет своего по вере. Понятно, что этот праздник символизирует для вали - полстакана.Матвиенко поздрав...
  • Россиянин
    Байдена специально держат в качестве пешки, и это даже не скрывают уже. Поэтому переговоры с Байденом, не имеют смысл...Конгрессвумен при...

IT-компаниям расширили доступ к грантам

IT-компаниям расширили доступ к грантам

Российские IT-компании смогут покрывать грантами до 80 процентов стоимости проекта. Соответствующие постановления Правительства, направленные на реализацию указа Президента о поддержке отрасли информационных технологий, вступают в силу 16 апреля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх