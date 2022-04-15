IT-компаниям расширили доступ к грантам

Российские IT-компании смогут покрывать грантами до 80 процентов стоимости проекта. Соответствующие постановления Правительства, направленные на реализацию указа Президента о поддержке отрасли информационных технологий, вступают в силу 16 апреля.
Российские IT-компании смогут покрывать грантами до 80 процентов стоимости проекта. Соответствующие постановления Правительства, направленные на реализацию указа Президента о поддержке отрасли информационных технологий, вступают в силу 16 апреля.
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