Купили квартиру с незаконной перепланировкой — что делать и как узаконить

Покупка квартиры в Москве с неузаконенной перепланировкой — явление довольно распространённое. Часто продавцы делают ремонт «под себя», не согласуя изменения с властями, а покупатели соглашаются на сделку ради привлекательной цены.
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