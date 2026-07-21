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Купили квартиру с незаконной перепланировкой — что делать и как узаконить

Купили квартиру с незаконной перепланировкой — что делать и как узаконить

Покупка квартиры в Москве с неузаконенной перепланировкой — явление довольно распространённое. Часто продавцы делают ремонт «под себя», не согласуя изменения с властями, а покупатели соглашаются на сделку ради привлекательной цены.

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