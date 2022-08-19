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В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» свердловские общественники посетили Управление по вопросам миграции ГУ МВД

В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» свердловские общественники посетили Управление по вопросам миграции ГУ МВД

Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мурашкинцев и Борис Булдаков посетили Управление по вопросам миграции, где в порядке общественного контроля ознакомились с организацией оказания предусмотренного Административным регламентом МВД РФ перечня государственных услуг в сфере миграции.

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