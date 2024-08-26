Набор метательных ножей подарили губернатору ЯНАО Артюхову в Новом Уренгое

Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов получил набор сертифицированных метательных ножей. Подарок главе региона сделал житель Нового Уренгоя во время открытой встречи с горожанами, мероприятие транслировалось в соцсетях Дмитрия Артюхова.
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