Пекин, 20 марта /Синьхуа/ -- Китай призывает США прекратить отравлять атмосферу общественной поддержки двусторонних отношений и исправить свои ошибки, связанные с преследованием, допросами и депортацией китайских граждан без уважительных на то причин.
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