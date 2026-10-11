⛪️ Как прихожане могут участвовать в жизни храма Клирик Петропавловского собора Симферополя протоиерей Владимир Кашлюк рассказал, что верующие могут приносить вино и муку.
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