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Закон и Порядок

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  • Евгений Зубов
    Кажется эту вакханалию, может остановить только трансляция,,Лебединного озера"....."Это такие бабки,...
  • юра федулов
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    Как говорится бизнес,ничего личного.Капитализм в россии,,разве не знали?"Это такие бабки,...

А понимают ли либералы, о чём говорят? Кто и зачем требует от России "всеобщего покаяния"

А понимают ли либералы, о чём говорят? Кто и зачем требует от России "всеобщего покаяния"

(чмошники визжат) ----------------------------------------------------------------------------------- Сложно найти в либеральных речах после 24 февраля 2022 года более часто адресуемое русскому народу слово, нежели "покаяние".

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