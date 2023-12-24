Вучич встретится с послом РФ Боцан-Харченко в связи с беспорядками в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич встретится с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко в связи с беспорядками, прошедшими в сербской столице, передает ТАСС ссылаясь на пресс-службу главы государства.
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