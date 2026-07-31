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Регионы России

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Выручка Amazon Web Services выросла на 37% на фоне рекордных инвестиций

Выручка Amazon Web Services выросла на 37% на фоне рекордных инвестиций

Облачный бизнес, несмотря на увеличение бюджета на инвестиции в искусственный интеллект до $220 млрд, показывает впечатляющую динамику, что свидетельствует о высокой востребованности вычислительных мощностей AWS.

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