ЮЖНОЕ ТУШИНО

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Kuchkov
    строить -то нужно.но что вперед!? Заводы,фабрики.дороги,развивать науку и внедрение новых технологий,что даёт самосто...Собянин назвал ст...
  • Виталий Винокуров
    Теперь необходимо, чтобы закон работал. Убрать все лазейки ухода от наказания.Вице-спикер ГД То...

Константин Тимофеев: 96 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию за лето с применением механизмов Фонда развития территорий

Константин Тимофеев: 96 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию за лето с применением механизмов Фонда развития территорий

План по восстановлению прав постараются перевыполнить С применением федеральных механизмов защиты прав граждан – участников долевого строительства за три летних месяца 2022 года в России введены в эксплуатацию 19 ранее проблемных жилых домов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх