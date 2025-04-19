В России предложили учредить 19 апреля как День памяти жертв геноцида советского народа

Руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов направил председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение с инициативой утвердить 19 апреля в качестве Дня памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.
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