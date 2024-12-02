Опрос: в РФ рекрутеров считают ключевой фигурой в найме сотрудников

Так ответил 91 процент респондентов Согласно данным опроса, более 90% респондентов считают, что специалист по подбору персонала является ключевой фигурой в процессе найма и может усилить желание соискателя принять корпоративное предложение, пишет RT.
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